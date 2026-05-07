Charles und Mario Falak‑Eismayer stehen für einen tiefgreifenden Wandel im österreichischen Bundesheer. Im KURIER‑Video erzählen der pensionierte Vizeleutnant und der aktive Major von ihrem gemeinsamen Leben, ihrer Verpartnerung in Uniform und ihren Erfahrungen in einer Institution zwischen Tradition und Reform. Sie sprechen über Führungskultur, Offenheit gegenüber Vielfalt und darüber, warum die Verkürzung des Wehrdienstes aus ihrer Sicht ein Fehler war.