Kindesmissbrauch in Innsbrucker Klinik: Evys Geschichte

Evy Mages ist heute 58 Jahre alt und Foto-Journalistin in den USA. Lange will sie sich nicht an ihre Kindheit in Österreich erinnern. Sie ist 55 Jahre alt, als sie sich eines Abends traut, endlich auf Google nach jenem Haus in Österreich zu suchen, in dem sie als Kind gequält wurde. Bis zu dem Zeitpunkt hat sie niemandem davon erzählt, was ihr damals passiert ist. Caroline Bartos erzählt in diesem Video ihre Geschichte.