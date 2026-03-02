Die USA und Israel haben den Iran angegriffen, mehr als 1.000 Ziele wurden laut US-Militär getroffen. Irans oberster Führer Ali Khamenei kam ums Leben, ein Übergangsgremium übernahm die Führung. Der Iran reagiert mit Raketen- und Drohnenangriffen in der Region, auch die Straße von Hormus ist betroffen, Ölpreise steigen. Rund 17.000 Österreicher sind im Krisengebiet registriert, gesperrte Lufträume führen zu massiven Flugausfällen.

Die fünf wichtigsten Fakten im Überblick: