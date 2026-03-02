VIDEO | ERKLÄRT

Angriff auf Iran: 5 Fakten zur Lage

USA und Israel haben den Iran angegriffen. Khamenei ist tot, die Region reagiert mit Vergeltungsschlägen.
Zoé Gendron und Caroline Ferstl
02.03.2026, 16:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Montage Iran

Die USA und Israel haben den Iran angegriffen, mehr als 1.000 Ziele wurden laut US-Militär getroffen. Irans oberster Führer Ali Khamenei kam ums Leben, ein Übergangsgremium übernahm die Führung. Der Iran reagiert mit Raketen- und Drohnenangriffen in der Region, auch die Straße von Hormus ist betroffen, Ölpreise steigen. Rund 17.000 Österreicher sind im Krisengebiet registriert, gesperrte Lufträume führen zu massiven Flugausfällen. 

Die fünf wichtigsten Fakten im Überblick:

Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Live-Ticker zum Krieg im Nahen Osten. Hintergrundanalysen lesen Sie in unseren Artikeln zur Tötung Khameneis, zu den möglichen Szenarien für die Zukunft des Iran sowie zur Bedeutung der Straße von Hormus für die Weltwirtschaft.

Iran USA Außenpolitik
kurier.at, zg  |   |  Aktualisiert um 16:35

Jetzt weiterlesen

Kommentare