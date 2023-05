Wagner-Söldner-bleiben in Bachmut, Moskau verschärft vor dem 9. Mai Angriffe

Ganz logisch scheint auf den ersten Blick vieles nicht, warum etwa Tiefkühlpizza laut Arbeiterkammer-Preismonitor im März fast doppelt so teuer geworden ist, Geschirrspülmittel auch um saftige 39 Prozent. Vollwaschmittel aber kaum.

Im Rahmen der Inflation bewegen sich die Preisanstiege bei Bier und Wein. Das alleine ist aber nicht der Grund, warum rund eine Million Menschen in Österreich ein problematisches Trinkverhalten an den Tag legen, das sind 15%. So die Initiative „Österreichische Dialogwoche Alkohol“, die heute beginnt. Während der Pandemiejahre haben vor allem Frauen immer öfter zum Glas gegriffen, so eine aktuelle Studie. Zu viel ist bei gesunden Frauen mehr als ein Seiterl oder ein Achterl. Bei Männern ein Krügerl oder ein Viertel Rot am Tag.