KURIER NEWSFLASH vom 05.04.2023

Tag der Reisediplomatie: Warschau, Moskau, Peking, LA

Selenskij ist in Polen, Lukaschenko bei Putin, Macron in Peking und Taiwans Präsidentin in den USA. Nichts davon "Business as usual"