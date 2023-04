Taiwans Präsidentin in den USA: China hält Flottenmanöver ab

Taiwans Präsidentin war am Dienstagabend auf ihrer Rückreise von einer Mittelamerikavisite in Los Angeles eingetroffen. Sie habe sich von ihren Experten über die regionale Lage briefen lassen, teilte ihr Büro in einer Erklärung mit. Taiwan hat bisher keine ungewöhnlichen chinesischen Militärbewegungen im Vorfeld des Treffens mit dem US-Republikaner McCarthy gemeldet.