SPÖ-Dreikampf, Gewalt in Nordirland und ein schnelles Rentier

Stärkste Kraft an der finnischen Arktisgrenze ist übrigens „Veneri“ – zumindest das schnellste Rentier Lapplands. Beim jährlichen Abschlussrennen letztes Wochenende setzt er sich mit seinem Jockey gegen 13 Konkurrenten durch.

Jetzt wissen wir auch, warum der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten so flott unterwegs ist. Und was Rudolph, Daher & Co zu Ostern so treiben