SPÖ: Countdown zum Showdon - Deutsch geht, Babler relativiert

72 Stunden oder ziemlich exakt 3 Tage bevor die SPÖ einen neuen Chef gewählt haben wird.

Am Samstag in Linz ist es so weit, fix ist: Noch-Chefin Pamela-Rendi Wagner wird nicht dabei sein, nicht am Wahlzettel, nicht im Design Center, wo der Parteitag stattfinden wird. Und seit heute steht fest, was alle erwartet haben: Auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch geht. Er wird den Job beim erwähnten Parteitag zurücklegen kündigt er heute in einer Information an die Partei an.

Deutsch gilt als enger Vertrauter von Rendi, vor allem aber auch der sogenannten „Liesinger Partie“ rund um Ex-Kanzler Werner Faymann und Nationalratspräsidentin Doris Bures. Selbst zieht er eine positive Bilanz seiner nicht ganz drei Jahre in der Löwelstrasse. Manche Genossen weniger, vor allem, dass er die Parteizentrale dort aufgeben wollte und massiv Personal abgebaut hat stößt einigen immer noch sauer auf. Immerhin habe er Schulden abgebaut, meint Deutsch heute.