Raus aus dem Gas: Termen zum Leasen in Wien

In Niederösterreich ist Wahlkampf. Da versucht heute die FPÖ mit einer Rücktrittsforderung an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu punkten. Es geht um die Vorwürfe gegen den ORF-Landesdirektor Mikl-Leitner gar zu sehr bevorzugt zu haben, und sie auch 2018 in der Liederbuchaffäre des blauen Landeschefs Udo Landbauer beraten zu haben. Ausgerechnet heute fällt Landbauer aber seine eigene Parteifreundin und noch-Landtagsabgeordnete Ina Aigner in den Rücken. In einer Videobotschaft ruft sie dazu auf, Mikl-Leitner zu wählen. Und rechnet mit Landbauer scharf ab.