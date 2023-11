Putin hebt Verbot für Atomwaffentests auf

Österreich gedenkt Opfer des Wien-Terroranschlags

Am Donnerstag jährte sich der Terroranschlag von Wien mit vier Toten und über 20 teils schwer Verletzten zum dritten Mal. Wie auch in den vergangenen Jahren gedachte das offizielle Österreich erneut mit einer Kranzniederlegung der Opfer. Am 2. November 2020 eröffnete ein 20jähriger Islamist in der Nähe des Desider-Friedmann-Platzes das Feuer und richtete in der Seitenstettengasse sowie in der Ausgehmeile Bermuda-Dreieck ein Blutbad an. Nach neun Minuten wurde der Attentäter durch einen Beamten der Sondereinheit WEGA mit einem tödlichen Schuss gestoppt.