Polen steht vor Machtwechsel

Biden: „Besetzung Gazas wäre ein Fehler“

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat sich von der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas distanziert. Mit ihrer Politik und ihren Handlungen vertrete die Hamas nicht das palästinensische Volk. In dieselbe Kerbe schlägt US-Präsident Joe Biden in einem TV-Interview. Laut UN-Helfern geht die Massenflucht vom Norden in den Süden des Gazastreifens weiter und lebenswichtige Versorgungsgüter neigen sich dem Ende. Die Krankenhäuser des palästinensischen Küstenstreifens verfügten nur noch über Treibstoffreserven für 24 Stunden, um Notfallgeneratoren zu betreiben. Ein Stillstand der Generatoren würde tausende Patienten in unmittelbare Gefahr bringen, hieß es.