Messerattacke auf Vater endete tödlich

FPÖ rief zum Bauernprotest auf

Österreichs Bauern haben mit dem Bauernbund der ÖVP eine starke politische Stimme in Österreich. Dennoch will die FPÖ die Bauernproteste nach Österreich holen. Unter dem Motto „Zukunft unserer Landwirtschaft – Bauern sind keine Knechte“ fand am Freitag am Wiener Ballhausplatz unter eher geringer Teilnahme eine Demo statt. Der Bauernbund distanziert sich klar von den Protesten. Die FPÖ instrumentalisiere die Bauern für ihre Parteizwecke, sagt die Interessensvertretung. In den jeweiligen Gremien könne man jederzeit seine Meinung kundtun. Hier glänze die FPÖ aber durch Abwesenheit.