Kreml Chef Putin besucht Golfstaaten

In viele Länder kann Russlands Präsident Putin nicht reisen – da er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind Ausnahmen, da die beiden Ländern keine Vertragsparteien des Den Haager Gerichtshofs sind. Heute traf Putin zu einem Kurzbesuch in Abu Dhabi ein. Nach Angaben des Kremls ist ein Treffen mit Präsident Mohammed bin Sajed geplant. Außerdem reist Putin weiter nach Saudi-Arabien. In Riad wird er von Kronprinz Mohammed bin Salman empfangen, dem eigentlichen Herrscher des Landes. Putin will über den Nahost-Konflikt sowie über die vom Ölkartell Opec+, dem auch Russland angehört, beschlossene Drosselung der Ölfördermengen sprechen.