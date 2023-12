Klimakonferenz 2023: Beschlüsse, die Hoffnung machen

Die Weltklimakonferenz in Dubai hat einen historischen Beschluss zum Übergang weg von fossilen Energien gefällt. Präsident Al Jaber präsentiert nach einer zweiten intensiven Verhandlungsnacht den überarbeiteten zentralen Text. Er ruft zu einem, so wörtlich „Übergang weg von fossilen Energieträgern in den Energiesystemen auf“. Es ist damit der erste Beschluss einer UN-Klimakonferenz, der die Zukunft aller fossilen Energieträger betrifft, neben Kohle also auch Erdöl und Erdgas. Staaten wie die der EU konnten damit ihre Forderung, eine weltweite Abkehr von allen fossilen Energien zu vereinbaren, nicht gegen den Widerstand von Ölstaaten durchsetzen, was zeigt, wie sich die Welt bei diesem Thema weiter uneins ist.