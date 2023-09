Klimakleber: "Letzte Generation" startet neue Protestwelle

In Wien war die Aktion am Ring Höhe Schwarzenbergplatz innerhalb von einer dreiviertel Stunde wieder vorbei und wurde von der Polizei aufgelöst. Es gab in der Bundeshauptstadt fünf Festnahmen. Vier Personen hatten sich zuvor an die Fahrbahn geklebt, eine fünfte saß lediglich auf der Straße. Weiter Aktionen fanden in Graz, Innsbruck und Klagenfurt statt. In Wels wurde heute zum ersten Mal protestiert.