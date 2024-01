Gondelunglück in Tirol: Vier Schwerverletzte

Tech-Messe in Las Vegas im Zeichen von KI

Sie ist der Indikator dafür, wo die Reise in Sachen Technik hingeht: Die Technikmesse CES in Las Vegas steht in diesem Jahr im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Zu den neuesten Gadgets zählen etwa ein Kinderwagen mit Fahrassistenzsystem oder eine Brille, die gleichzeitig ein Smartphone-Display ist. Zur CES werden 3.500 Aussteller und 30.000 Besucher erwartet.

Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at