Geisel-Deal: Israel sieht freigelassenen Gefangenen als Sicherheitsbedrohung

Programm Kulturhauptstadt 2024 präsentiert

Die Region "Kulturhaupstadt Europas" Bad Ischl-Salzkammergut 2024 startet als erste von drei Kulturhauptstädten ins neue Jahr. Am 26. Jänner folgt Tartu in Estland und am 8. Februar Bodö in Norwegen. In Gmunden ist heute das Programm für die "Kulturhauptstadt Europas 2024" bekannt gegeben worden. Es sind 23 Gemeinden in den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark beteiligt. Am 20. Jänner wird in Bad Ischl eröffnet – unter anderem mit einem 1000 stimmigen Jodler unter der musikalischen Leitung von Hubert von Goisern. Mehr als 300 Veranstaltungen stehen an. Eigene Projekte kommen ebenso vor, wie ein Gastspiel der komischen Oper Berlins als Homage an die Operettenstadt Bad Ischl.

Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at