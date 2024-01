Gegen Rechtsextremismus: Hunderttausende in Deutschland auf den Straßen

Von Freitag bis Sonntag sind in deutschen Städten mehr als 1 Million Menschen zu Protesten gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Berlin strömten so viele Menschen auf die Veranstaltungsfläche, dass diese erweitert werden musste. In München wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen, weil zuviele kamen. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wertete die Kundgebungen in ganz Deutschland als Zeichen der Stärke. Auslöser für die Massen-Proteste gegen Rechts waren Enthüllungen des Rechercheplattform Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten.