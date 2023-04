Finnland wird NATO-Mitglied, ehemaligem Verbündeten Kriegsverbrecherprozess gemacht

Apropos Kriegsverbrechen, wir kehren zurück zum Ukraine-Krieg, da erklärt der Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner Jewgeni Prigoschin letzte Nacht in einem via Social Media verbreiteten Video die Einnahme der monatelang eingekreisten Stadt Bachmut. Konkret: er habe die Russische Flagge auf dem Verwaltungsgebäude gehisst, die Ukrainer würden im Westen der Stadt weiter aktiv sein, gibt der Söldner-Chef zu.

Prigoschin hat zuletzt immer öfter Kritik an der russischen Militärführung geäußert – und das eint ihn mit dem populären Militär-Blogger Maksim Fomin, der am Sonntag bei einem Sprengstoffattentat in Sankt Petersburg getötet worden ist. Bei einer Veranstaltung in einem Lokal, dass Wagner-Chef Prigoschin gehört. Was international Zweifel an der Darstellung des Kremls schürt, dass Kiew den Mann getötet haben soll.