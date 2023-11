Ex-US-Außenminister Henry Kissinger mit 100 Jahren gestorben

Der ehemalige US Außenminister starb im Alter von 100 Jahren in seinem Haus im US Bundesstaat Connecticut. Kissinger galt als einer der einflussreichsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts. Als Außenminister unter den Präsidenten Nixon und Ford hatte er großen Einfluss auf die Weltpolitik, war aber auch sehr umstritten. In den 1970 er Jahren trieb er eine Entspannung der Beziehungen zur Sowjetunion voran. Er leitete auch eine vorsichtige Annäherung an das kommunistisch regierte China ein. 1973 wurde Kissinger zusammen mit dem nordvietnamesischen Chefunterhändler für ein Waffenstillstandsabkommen im Vietnamkrieg mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Krieg ging trotz des Abkommens weiter. Nach seiner Politkarriere blieb er ein einflussreicher Berater und verfasste zahlreiche Bücher. Erst im vergangenen Juli reiste Kissinger nach China und traf dort Präsident Xi Jinping.