EU-Parlamentspräsidentin Metsola mahnt zu mehr Einigkeit, und zitiert Mozart

Jetzt noch eine gute Nachricht: Der Europäische Gaspreis ist so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Bleibt zu hoffen, dass das auch bei jenen Endkunden ankommt die – noch – Erdgas brauchen.

Eigentlich sollte da das geplante Energieeffizienzgesetz helfen, das ist gestern in Nationalrat aber an der Blockade der SPÖ gescheitert. Jetzt soll eine abgespeckte Version kommen, kündigt die ÖVP heute an, eine für die es keine zwei-Drittel-Mehrheit braucht.

Übrigens würde mit dem Gesetz nur eine EU-Richtlinie endlich umgesetzt, die schon vor drei Jahren hätte umgesetzt sein müssen. Da drohen dem Land sogar Strafzahlungen