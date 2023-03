Eine umstrittene Bankenfusion und ein Chinese in Moskau

Von Russland jetzt zurück in die Schweiz, nach Interlaken, wo der Weltklimarat heute seine sechs Teilberichte seit 2018 zusammengefasst auf den Tisch gelegt hat. Die Kernaussage der Forschung: Der Menschengemachte Klimawandel hat schon jetzt enormen Schaden verursacht, eine Lösung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, es wird mit den geplanten Maßnahmen noch schlimmer kommen. Maßnahmen in Österreich, in Form eines seit bald 3 Jahren fehlenden Klimaschutzgesetzes, – Fehlanzeige.

Dagegen protestiert heute Früh eine kleine Gruppe der Fridays4 Future vor dem Bundeskanzleramt.