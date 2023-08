Donald Trump veröffentlicht sein Polizeifoto

Asylanträge weiter rückläufig

Die Anträge sind in Österreich auch im Juli weiter zurückgegangen. Laut Zahlen des Innenministeriums wurden im vergangenen Monat 5.501 Asylanträge gestellt, was einen Rückgang zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um 52 Prozent bedeutet. Jedoch ist der Wert im langjährigen Vergleich nach wie vor auf recht hohem Niveau, waren es doch im Juli 2019 - also noch vor der Corona-Pandemie - lediglich 1.187 Anträge. An der Spitze liegen Syrer und Afghanen.