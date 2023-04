Der blutige Streit zweier sudanesischer Generäle, und Burgers Alko-Urteil

Die Republik Sudan ist nach Abspaltung des - im Unterschied zum Muslimen Norden christlich geprägten - Südsudan 2011 nur mehr das drittgrößte Land Afrikas und liegt zwischen Ägypten und Äthiopien am Roten Meer. Und ist doch immer noch zu groß und zu instabil, um als Ganzes demokratisch regiert zu werden. De Facto hat die Führung in der zentral gelegenen Hauptstadt Khartum nur die Kontrolle über bestimmte Teile des Landes. Wenn überhaupt.

Denn: schon seit Wochen schwelt in dem Bürgerkriegsland Land ein Konflikt um die Eingliederung der paramilitärischen schnellen Eingreiftruppe RSF in die reguläre Armee – also um den Streit zweier einst verbündeter Generäle um die Macht. Am Wochenende sind die Kämpfe eskaliert, gut 100 Zivilisten sollen dabei getötet worden sein, Internationale Vermittlungsbemühungen sind nun angelaufen.