Corona-Welle: Rekord-Krankenstände

Kurz-Prozss: Ex-Finanzminister sagt aus

Der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger ist am Montag als Zeuge im Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Dabei belastete er seinen einstigen Chef zwar nicht wesentlich, bestätigte aber dennoch einen gewissen Einfluss auf Postenbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG. So habe Kurz selbst den Unternehmer Siegfried Wolf als Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagen, wenn auch erfolglos. Die Befragung Lögers war der letzte Verhandlungstag im Kurz-Prozess heuer. Weiter geht es mit dessen Nachfolger als Finanzminister, Gernot Blümel, am 25. Jänner.