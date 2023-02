Biden in Kiew, SPÖ-Kampagne ohne Rendi und Tierretung in der Türkei

Die Tierhilfe Gusental hat seit letzter Woche in der Türkei schon etliche Hunde, Katzen, aber auch Stiere und einen Schafbock befreien können. Es ist Hilfe für die Tiere, und die Menschen, die sonst alles verloren haben.

Oft ist es leider aber auch umgekehrt und die Tiere haben kein Frauchen und kein Herrchen mehr. Auch die will man, so gut es eben geht, nicht im Stich lassen.