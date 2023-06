Auch ÖVP-Landeshauptleute auf Konfrontation mit Regierung

Viele Häuser in der Region Cherson stehen nicht mehr. Wer Schuld am zerstörten Kachowka-Staudamm ist, ist unklar. Die Ukraine und Russland geben einander beim UN-Sicherheitsrat Dienstag in New York gegenseitig die Schuld. Und die USA wiesen auf die nächsten Probleme hin: Die Fluten spülen Munition und andere Sprengstoffe in bisher sichere Gebiete.

Im Katastrophengebiet bergen inzwischen ukrainische wie russische Rettungskräfte Menschen und Tiere, hunderte sind eingeschloßen. Und wütend: Egal wer konkret Schuld ist, ohne den russischen Angriff würde es diese Katastrophe hier nicht geben.