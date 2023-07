15 Frauenmorde in einem halben Jahr

Ein 35-jähriger Mann dürfte am frühen Montagnachmittag in Wien-Ottakring eine 28-jährige Frau getötet und einen Suizidversuch verübt haben – es ist der 15. Mord an einer Frau in diesem Jahr. Mit trauriger aktueller Relevanz ist heute eine Studie zu Frauenmorden in Österreich präsentiert worden.

