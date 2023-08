Kassenschlager "Barbie": Schon mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt

Der Film "Barbie" hat seit seiner Premiere vor rund zwei Wochen an den Kinokassen weltweit bereits mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. FĂŒr den Streifen seien Tickets fĂŒr 459 Millionen Dollar in den US-Kinos und fĂŒr 572 Millionen Dollar in Übersee verkauft worden, teilte eine Tochter des Medienkonzerns Warner Bros. Discovery am Sonntag mit. Damit komme "Barbie" bisher insgesamt auf 1,0315 Milliarden Dollar.

➀ Lesen Sie hier mehr: Mythos Barbie: Mehr als nur eine Puppe

Als Vertriebschefs seien sie nicht oft sprachlos ĂŒber die Ergebnisse eines Films, "aber Barbillion hat selbst unsere optimistischsten Vorhersagen in den Schatten gestellt", teilten die beiden Warner-Manager Jeff Goldstein und Andrew Cripps mit.