DAS SAGT TRAISKIRCHEN

Was macht Andreas Babler für Sie? - Das sagt Traiskirchen

Am 4.6.2023 ist SPÖ-Parteitag, wo sich die Partei zwischen Doskozil und Babler als neuen Spitzenkandidaten entscheiden wird müssen. Der KURIER war in Traiskirchen, wo Andres Babler Bürgermeister ist und hat die Bewohner:innen dort gefragt, was sie von ihm halten und ob sie ihn vermissen werden.