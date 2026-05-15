Der Eurovision Song Contest hat Wien fest im Griff. Während Fans aus aller Welt zum ESC anreisen, bleibt die Stimmung in der Stadt dennoch unterschiedlich. Manche feiern die offene Atmosphäre und den Zusammenhalt, andere können mit dem Wettbewerb wenig anfangen. Besonders oft fällt dabei ein Name: Finnland.

In einer neuen Folge von DAS SAGT WIEN sprechen Zoé Gendron und Daniel Jamernik mit Wienerinnen und Wienern über Lieblingsacts, Sicherheitsbedenken, politische Diskussionen und die Frage, warum manche sogar ohne Ticket extra nach Wien reisen.