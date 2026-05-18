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Song Contest: 16 Festnahmen und über 500 Cyberangriffe

Über 500 "ernstzunehmende" Cyberangriffe mussten rund um den ESC abgewehrt werden. Zudem gab es einige Festnahmen.
18.05.2026, 14:35

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Die vergangenen Tage waren aufgrund des 70. Eurovision Song Contest für die Polizei in Österreich eine große Herausforderung. Aber die "Firewall" der Polizei habe auf allen Ebenen gehalten, zogen das BMI, der Staatsschutz, die Polizei und der ORF am Montag Bilanz. Über 500 "ernstzunehmende" Cyberangriffe mussten abgewehrt werden. Zudem gab es 16 Festnahmen und zahlreiche Personenkontrollen.

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