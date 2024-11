Robert F. Kennedy Jr. wird US-Gesundheitsminister

Der 70-Jährige, der zunächst als parteiloser Konkurrent gegen Trump ins Rennen ging und später mangels Erfolgsaussichten in dessen Lager wechselte, würde im Falle einer Bestätigung durch den Senat über erhebliche Macht verfügen.

Zu seinem Verantwortungsbereich würden die Arzneimittelbehörde „Food and Drug Administration“ (FDA), die Seuchenschutzbehörde „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC), das Landwirtschaftsministerium (USDA) sowie die gewaltigen Medicare- und Medicaid-Programme gehören, die Millionen Bedürftige, Senioren und Menschen mit Behinderung mit staatlicher Krankenversicherung absichern. Das jährliche Budget des HHS beläuft sich auf über drei Billionen Dollar – knapp ein Viertel des gesamten US-Haushalts.