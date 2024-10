In dieser Folge von "Der Chefredakteur" geht es um Kulturkritiken, Kunstfreiheit und Körperausscheidungen. Ein schon länger brodelnder Konflikt zwischen dem KURIER und dem Volkstheater erreicht kurz vor der Nationalratswahl einen Höhepunkt. Das Theater veröffentlicht ein Video, in dem Personen in NS-Uniformen den KURIER als Toilette benutzen. Chefredakteur Martin Gebhart spricht darüber, warum dies für ihn zu weit geht und welche Konsequenzen der KURIER daraus gezogen hat.