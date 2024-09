Im neuen Videopodcast des KURIER werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Journalismus. In der ersten Folge von "Der Chefredakteur" spricht Martin Gebhart, Chefredakteur des KURIER, mit Teresa Sturm, Redakteurin des KURIER Chronik-Ressorts, über die spannenden Tage vor der Wahl. Wie arbeiten Journalisten in diesen stressigen Tagen? Was passiert, wenn Politiker nicht zum Interview erscheinen und wie geht man damit um, wenn dann plötzlich auch noch eine Naturkatastrophe passiert?