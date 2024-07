Nach Biden-Rücktritt: Kamala Harris will Präsidentin werden

US-Präsident Joe Biden hat nach wachsenden Zweifeln an seiner körperlichen und geistigen Fitness seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl am 5. November zurückgezogen. Das teilte er am Sonntag auf X mit. Bis zum Ende seiner Amtszeit will Biden aber weiter US-Präsident bleiben. Als Nachfolgerin empfahl er anschließend US-Vizepräsidentin Kamala Harris.