Munitionsteile lösten erneut Großbrand im Föhrenwald aus

Der neuerliche Großbrand im Föhrenwald bei St. Egyden am Steinfeld dürfte laut Polizei mit sehr großer Wahrscheinlichkeit durch Phosphor in Munitionsteilen aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sein. In dem Gebiet befand sich früher eine Pulverfabrik, deren Überreste bis heute im Erdreich liegen. Mehr als 830 Feuerwehrleute und elf Hubschrauber standen im Einsatz, rund 64 Hektar waren betroffen. Etwa 250 Menschen mussten vorübergehend evakuiert werden. Schon eine Woche zuvor hatte ein Brand in derselben Region rund 100 Hektar erfasst – auch damals galten alte Munitionsteile als wahrscheinliche Ursache.