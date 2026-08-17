Die Gefahr schlummert seit Jahrzehnten im Erdreich. Der neuerliche Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) dürfte ebenso wie beim ersten Feuer im August durch Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sein.

Ein am Freitag ausgebrochener Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) dürfte laut Ermittlungen der Polizei durch Phosphor in Munitionsteilen einer Ende des Zweiten Weltkrieges gesprengten Fabrik ausgelöst worden sein. Diese Ursache werde „mit sehr großer Wahrscheinlichkeit“ angenommen, teilte eine Sprecherin am Montag auf APA-Anfrage mit. Die Feuerwehr war nach wie vor im Einsatz. Produktion von Granaten In dem betroffenen Gebiet befindet sich die stillgelegte frühere „Pulverfabrik Föhrenwald“. Sie war 1890 von der Nobel Dynamit AG zur Produktion von Granaten gegründet worden. Um 1914 waren dort bis zu 100 Arbeiter im Schichtdienst beschäftigt, nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Betrieb eingestellt. Im Zweiten Weltkrieg dürfte dort wieder Munition hergestellt worden sein, nach Kriegsende stand die Fabrik unter sowjetischer Kontrolle. Von der Fabrik selbst steht heute nur mehr das baufällige Verwaltungshaus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BFK NEUNKIRCHEN/UNBEKANNT Kampf gegen Glutnester im Boden

Elf Hubschrauber Mehr als 830 Feuerwehrmitglieder und elf Hubschrauber standen vergangenen Freitag im Einsatz. Weil sich die Flammen in Richtung von Wohnhäusern ausbreiteten, mussten vorübergehend Siedlungen in der Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld evakuiert werden. Die rund 250 Betroffenen konnten aber noch am selben Abend wieder nach Hause zurückkehren, nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war. Betroffen waren von dem Brand insgesamt rund 64 Hektar.