In einem Monat wird gewählt: So steht es im Wahlkampf

© Daniel Jamernik

Am 29. September finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Die heiße Wahlkampfsphase geht also eigentlich erst los. Welche Partei punktet welche Strategien gehen gar nicht auf? Darüber sprechen Studio KURIER Host Caroline Bartos und Innnenpolitik-Chefin Johanna Hager.