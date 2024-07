Großer Schritt für Europas Raumfahrt: Erstmals Ariane 6 im All

Die Spitzen der europäischen Raumfahrt feiern einen "unglaublichen Erfolg": Erstmals ist die Ariane 6 in den Weltraum gestartet und belebt Europas Trägerraketensektor. Die Rakete startete am Dienstag um 21.00 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, vor zahlreichen Beteiligten und Raumfahrtbegeisterten.