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Paketbombe in Monaco: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs

Eine Paketbombe hat das Fürstentum Monaco erschüttert. Ein aus der Ukraine stammender Oligarch und zwei weitere Personen wurden bei der Explosion schwer verletzt.
30.06.2026, 17:06

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Eine Paketbombe hat das Fürstentum Monaco erschüttert. Ein aus der Ukraine stammender Oligarch und zwei weitere Personen wurden bei der Explosion schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes, Hinweise auf einen Terroranschlag gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Augenzeugen schildern die Verunsicherung in Monaco, während französische Sicherheitskräfte die Ermittlungen unterstützen.

Paketbombe in Monaco: Ukrainischer Oligarch verletzt, keine Terrorermittlungen
kurier.at, ZG  | 

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