Europa rückt bei dieser EU-Wahl ein deutliches Stück nach rechts. Was ist an den Ergebnissen überraschend? Wie geht es nun weiter? Und war die EU-Wahl ein Testlauf für die Nationalratswahl in Österreich? KURIER Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi analysiert die Ergebnisse und gibt einen Ausblick.