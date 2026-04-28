ESC-Bühne in Wien: Erste Einblicke in die Stadthalle

Die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest in Wien laufen auf Hochtouren: In der Wiener Stadthalle wurde bei einer Pressetour erstmals die fertige Bühne präsentiert. Inspiriert von der Wiener Secession soll sie für einen künstlerischen Neubeginn stehen, während der Green Room im Stil eines Wiener Kaffeehauses gestaltet ist. Die Proben starten am 2. Mai – dann wird Wien zum musikalischen Zentrum Europas.