EM-Umfrage: Ist Fußball zu politisch geworden?

Österreichs Teamchef warnte in einem Interview mit der ZIB2 erneut vor den Gefahren rechtsextremer Politiker in Europa. Der KURIER fragte Fußballbegeisterte beim Public Viewing auf der Summerstage am Wien Donaukanal, ob Fußball zu politisch geworden ist.