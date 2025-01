Eigentlich wollte Koc gar nicht mehr über die Situation auspacken, doch im Gespräch mit Sam Dylan und Alessia Herren plauderte sie über die finanzielle Lage und Wohnsituation des Sängers. Laut der Influencerin seien sie und ihr Ex sich wieder näher gekommen. Ochsenknecht soll bei ihr sogar mehrmals übernachtet haben, weil er den Kontakt zu seiner Tochter wolle. Er würde "ab und zu" vorbeikommen und habe auch auf ihrem Sofa geschlafen.

Wo ihr Ex-Freund zurzeit wohnt oder ob er eine eigene Wohnung hätte, wisse Koc nicht. Vorwürfe hätte sie ihm keine gemacht, sie wollte ihn "auch nicht direkt wieder verjagen". Die Kandidatin versteht jedoch nicht, warum ihr Ex anfangs nichts von seinem Kind wissen wollte. Schlussendlich habe sich ihr neuer Freund Jannik Kontalis um die kleine Tochter gekümmert: " Jannik war derjenige, der für sie da war. Der sie gewickelt hat, gefüttert hat, getröstet hat, wenn sie geweint hat. Das hat Jannik alles gemacht. Und dafür könnte Jimi sich mal bei Jannik bedanken."

Auch über die finanzielle Lage ihres Ex' enthüllte Koc pikante Details: " Der hat das ganze Jahr keinen Unterhalt bezahlt" . Außerdem hätte Ochsenknecht nicht seinen Teil der Miete bezahlt, als er noch mit Koc zusammengewohnt hat. "Irgendwann kam das alles mehr und mehr ans Licht, dass er eigentlich Schulden hat. Dann stand manchmal die Polizei vor der Tür ", erzählte die 31-Jährige weiter. Sie hätte öfter für ihn Rechnungen beglichen, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden. Trotz der Schwierigkeiten und Hürden würde sich die Influencerin eine "Patchwork-Familie" mit ihrem Ex wünschen.

Kryptische Instagram-Story von Jimi Blue Ochsenknecht

Was wohl der Schauspieler darüber denkt, dass Koc die pikanten Details im Dschungelcamp teilt? Darüber kann man nur spekulieren, jedoch postete der Schauspieler eine Instagram-Story mit einer Nachricht, die möglicherweise an seine Ex-Partnerin gerichtet war: "Lass zu, dass die Leute schlecht über dich reden. Es ist egal, was sie sagen. Es ist nicht wichtig. Konzentriere dich darauf, wo du bist und wo du hin willst. Alles andere ist irrelevant."