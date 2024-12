In der ersten Staffel der Reality-Show "Make Love Fake Love" fanden Yeliz Koc und Jannik Kontalis zueinander. Die Beziehung der beiden Reality-Stars war aber nicht von langer Dauer: Nach zwei Monaten warf die 31-Jährige Jannik Kontalis Untreue vor, weshalb sich das ehemalige Paar auch auf Social Media anfeindete. Jetzt dürften sich die Wogen aber wieder geglättet haben, denn die beiden wurden gemeinsam in Südafrika gesichtet.

Noch Anfang November lieferten sich Yeliz Koc und Jannik Kontalis einen öffentlichen Disput. Die 31-Jährige kommentierte die Trennung von Jannik Kontalis und seiner Ex-Freundin Gerda Lewis (bekannt aus "Die Bachelorette"). Yeliz Koc befragte ihre Instagram-Community zur Meinung über die Trennung des Paares. "Was halten wir eigentlich von Menschen, die zu allem immer ihren Senf abgeben müssen?", fragte der 28-Jährige seine Follower daraufhin.

Überraschenderweise wurden Yeliz Koc und Jannik Kontalis kürzlich Hand in Hand in Kapstadt gesichtet. Ein Geheimnis machten die Reality-TV-Stars aus ihrer Liaison aber nicht: Yeliz Koc postete ein Video des gemeinsamen Mittagessens mit Jannik Kontalis in ihre Instagram-Story.

Das vermeintliche Paar wird gemeinsam in der Show "Prominent getrennt" auf RTL+ zu sehen sein, in der ehemalige Paare bei gemeinsamen Challenges antreten. Ob es bei den Dreharbeiten erneut gefunkt hat, könnte sich in der Sendung zeigen.