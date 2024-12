Auf TikTok rückt jede Woche ein anderes Slang-Wort in den Fokus. Derzeit macht das Wort "yapping" die Runde und bedeutet zusammengefasst so etwas wie plaudern oder quatschen.

Die Bedeutung von "yapping" "To yap” bedeutet so etwas wie die Fähigkeit zu besitzen, über Gott und die Welt zu plaudern. Von Smalltalk ist aber nicht die Rede, sondern eher von Themen, die zwar keine tiefere Bedeutung haben, über die man sich mit Freundinnen und Freunden aber trotzdem stundenlang unterhalten kann.

Was hat Pasta damit zutun? Im Zusammenhang mit "yapping" geriet deshalb ein TikTok-Sound ins Visier, der für dieses Thema oft verwendet wird. Im Dialog, der von TikTok-Usern nachgestellt wird, geht es um ein berühmtes Pasta-Rezept mit Wodka. Er stammt aus dem Pocdast "Best of Both Worlds", in dem sich die beiden Hosts Katie Begley und Alanna Palombo über Popkultur und andere Themen unterhalten.

Plaudern, quatschen, tratschen "Wir leben in einer Welt, in der wir unsere Wodkasauce mit Nudeln in jeder beliebigen Form zubereiten können. In jeder beliebigen Form. Und die Tatsache, dass wir immer wieder zu Penne zurückkehren... warum immer nur Penne?" – so der Beginn dieses ernsthaften Gesprächs über Nudelformen. Im Bezug auf "yapping" soll es demonstrieren, dass x-beliebige Themen mit sehr viel Leidenschaft besprochen werden können.

Zu "yappen" wird auf vielfältige Weise dargestellt. Zum Beispiel in Situationen, in denen die User nicht aufhören konnten, zu quatschen. "Wenn meine Mutter versucht, sich zu entspannen, ich aber immer weiter rede“, schrieb etwa User @kalebspah21 zu seinem Video, in dem er den Pasta-Sound verwendete.

Auch Eiskaffe als Referenz Ein gutes Gespräch mit Freunden wird aber auch mit Videos von schönen Aussichten und leckeren Getränken untermauert: "This an yap" – schrieb etwa eine TikTok-Userin zu einem Video von einem Eiskaffee. Auch andere nachgestellte Dialoge werden verwendet, um leidenschaftliche Unterhaltungen zu zeigen. Unter dem Hashtag #yapping befinden sich derzeit mehr als 133.000 Beiträge.