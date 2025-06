Am Strand von Porthmadog in Wales wollte ein Urlauber mit seinem Wohnmobil wohl das ultimative Urlaubserlebnis und parkte sein Fahrzeug direkt ans Wasser. Vom Warnhinweis, dass es zu starker Gezeitenbewegung kommen kann, ließen sich die Reisenden nicht beirren.

Das Video ging auf mehreren Plattformen viral, auf TikTok und Instagram (WalesOnline) wurde es jeweils über 100.000 Mal angesehen. Laut Anrainern und britischen Medien wie der BBC ist dies jedoch kein Einzelfall. An mehreren walisischen Stränden ignorieren Urlauber Parkverbote. In Aberystwyth wurde sogar diskutiert, Camper nachts vom Promenadenparkplatz zu verbannen.

Bewohnerinnen und Bewohner können das Verhalten der Camper nicht nachvollziehen . "Es ist schon so oft passiert – man sollte meinen, die Leute würden inzwischen dazulernen. Es muss doch auch für sie eine schreckliche Erfahrung sein, auf diese Weise seinen Camper zu verlieren", so ein Anrainer. "Sie sollten einfach die Warnschilder lesen, bevor sie ihr Fahrzeug abstellen".

Flut und Ebbe am Irischen Meer

Porthmadog liegt an der walisischen Westküste, die zum Irischen Meer gehört. In dieser Region sind starke Gezeitenbewegungen typisch, mit zwei Hoch- und zwei Niedrigwassern pro Tag (ein sogenannter semidiurnaler Tidenrhythmus). Je nach Mondphase und Wetter kann der Tidenhub in der Region zwischen drei und sechs Metern liegen. Das bedeutet: Bei Flut kann Wasser mehrere hundert Meter landeinwärts vordringen.