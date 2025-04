Einige bekannte österreichische Influencer haben sich zusammengetan und in einem rund zweiminütigen Video für die Wien-Wahl geworben. Mit von der Partie sind bspw. sonnenschein.catering95 , biancaolivia , ina_jovanovic und worldpolitics_daily . Der Clip hat innerhalb weniger Tage bereits mehr als 300.000 Aufrufe auf TikTok generiert. Bei näherem Hinschauen wird klar, dass die Stadt Wien das Video bei horizonfilms in Auftrag gegeben hat und vor allem Junge für den Wahlgang am 27. April motivieren möchte.

Worum geht's?

Die Storyline umfasst die Exkursion der Schulklasse Wiener Schulklasse 7b. Als die Schüler und Schülerinnen beim Wiener Rathaus Halt machen, fragt der Lehrer (sonnenschein.catering95) in die Runde: "So es Rotzpippm, wo samma do? (...) und wos passiert in der Hittn?". Die Antworten rangieren zwischen Ahnungslosigkeit ("Da ist immer Christkindlmarkt") und Strebertum ("Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen, die unser alltägliches Leben beeinflussen"). Während der Lehrer auf die Vorteile der Stadt aufmerksam macht (U-Bahn, Parks, Gemeindebau), kommen die Schüler und Schülerinnen auf so manche Herausforderungen zu sprechen (Klima, Handel, Sicherheit).