Albertina-Afterwork: Wiener Manager wird zum Tanz-Star im Netz

Zwei Fremde aus unterschiedlichen Kontinenten und Generationen treffen bei einem Afterwork-Event in Wien zufällig aufeinander und entpuppen sich als das perfekte Tanz-Duo. Partygästen filmten die spontane Performance und stellten die Aufnahmen ins Netz. Seitdem ist das Video ein viraler Hit auf Instagram und TikTok. Die positive Energie, welche der Mann im Anzug und die junge Blondine versprühen, begeistert die Community. Wer sind die beiden und wie ist dieser Hype entstanden?

Albertina Afterwork: Wer sind die beiden Tänzer? In den Sommermonaten findet jeden Mittwoch vor dem Albertina Museum das Afterwork-Event "Abert&Tina" statt. Dort trafen auch der Wiener Andreas Kral, Fleet Manager bei Sodexo, und die New Yorker Tänzerin Rubee Smith aufeinander. Ihre Liebe zum Tanz brachte das Duo unerwartet zusammen auf die Tanzfläche. Beide kannten sich zuvor nicht, wie Kral, der laut LinkedIn als Geschäftsführer bei der Autovermietung Sixt in Wien tätig war, auf TikTok in der Kommentarspalte erklärte.

User sind begeistert von dem Tanz-Duo Zunächst war nicht klar, wer die beiden Shooting-Stars sind, doch dank eines offiziellen Aufrufs auf der Instagram-Seite von "albertundtina.official" konnte das Duo ausfindig gemacht werden. "Bitte helft uns, diese Ikone zu finden", hieß es in dem Beitrag. Vor wenigen Tagen stellten sich der Mann im Anzug und die energiegeladene junge Frau höchstpersönlich in einem Video vor:

Bei der Wiener Community hat Andreas Kral schon etliche Fans gewonnen. Die Kommentarspalten werden mit Komplimenten geflutet: "Er ist einfach so unglaublich cool, was für ein süßer Kerl😍😍😍😍😍

"So cool 🔥 Andreas is our dancing star"

"Aaaah these two 😍! Dreamteam! Ihr seid GROOOSSARTIG! "

"Du bist ein Knaller Andreas 👍🥰🕺🏻 … so viel positive Energie …"

"Sooo viele good vibes 🥰 Musik & Kunst verbindet alle Generationen 🙏🏻❤️"

"Jaa, wir haben ihn am Mittwoch gesehen🤩😍 haha, absoluter vibe! Er ist allen aufgefallen! "